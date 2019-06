O advogado Manuel José Homem de Mello, uma das figuras do Estado Novo, morreu na terça-feira, no Estoril, a dois meses de completar 89 anos. A notícia foi confirmada ontem por uma fonte familiar à agência Lusa.

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, Homem de Mello foi umas das grandes figuras da oposição ao regime de Salazar e esteve envolvido em várias tentativas de derrube do líder, inclusive na chamada “Abrilada de 1961”. Entre muitas das obras que publicou ao longo da sua vida, destaca-se Portugal, o Ultramar e o Futuro que veio, à época, pôr em causa a política ultramarina defendida pelo antigo regime. Publicado em 1962, a obra é considerada fundamental para a compreensão da filosofia política do regime do Estado Novo relativamente à expansão colonial.

No livro, Homem de Mello defendeu afincadamente a descolonização. “Pretender reduzir os territórios imensos de Angola e Moçambique a província, no mesmo sentido em que o tomamos em Trás-os-Montes e nas Beiras, não só desafia a realidade, como revela um princípio e uma orientação de política ultramarina inaceitáveis para o mundo em que vivemos”, escreve.

No lançamento de uma reedição de Portugal, o Ultramar e o Futuro, publicada 2009 pela Âncora Editora com o título de Textos Escolhidos , Homem de Mello lamentou que Portugal nunca tivesse pedido desculpa às antigas colónias por, ao invés de tentado encontrar uma solução política pacífica, ter optado pela via militar.

Uma vida política Filho do político, empresário e jornalista Manuel Homem de Mello da Câmara, que era também o 1.º Conde de Águeda, iniciou a sua carreira política como presidente da comissão concelhia de Águeda da União Nacional em 1955. Foi deputado à Assembleia Nacional entre os anos de 1957 a 1961 e 1969 a 1974 e fez parte da comitiva portuguesa em delegações junto da ONU.

Desempenhou também a função de assessor político do Presidente da República Craveiro Lopes, de quem era amigo pessoal, entre os anos de 1962 a 1964.

Em declarações à Lusa, Hélder Moura Pereira seu familiar, contou que o antigo deputado, foi apoiante de Mário Soares, tendo participado “ativamente em diversas campanhas”. Para além de quase uma vida inteira dedicada à política, Homem de Mello, também ainda funções como advogado, doi empresário, escritor, diretor de vários jornais e também foi comentador na RTP.

O funeral realizou-se ontem no Estoril, onde o seu corpo foi cremado. As cinzas foram posteriormente depositadas num jazigo pertencente à família num cemitério em Lisboa.