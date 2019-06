O primeiro-ministro espera que os líderes da União Europeia (UE) renovem o mandato de Mário Centeno à frente do Eurogrupo para que seja concluída a proposta de orçamento da zona euro, após os “passos muito significativos” já dados. António Costa quer, assim, que o mandato seja renovado, tendo em vista um “avanço em matéria de orçamento da zona euro”, revelou o governante em Bruxelas à entrada para o Conselho Europeu.

Para esta sexta-feira está agendada, para Bruxelas, uma cimeira do euro que servirá para analisar os avanços alcançados pelos ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo) no aprofundamento da União Económica e Monetária, designadamente no desenvolvimento de um instrumento orçamental próprio para a competitividade e convergência na zona euro. “Espero que o Conselho [Europeu] renove o mandato a Mário Centeno para que, na preparação do próximo quadro financeiro plurianual, tenhamos um embrião da capacidade orçamental da zona euro”, disse a Lusa.

Em dezembro, Mário Centeno recebeu um mandato dos chefes de Estado e de Governo da zona euro para trabalhar numa proposta de uma capacidade orçamental própria para a competitividade e convergência na zona euro, que será então discutida na cimeira de hoje, mas com muitas questões em aberto.

Ainda na madrugada de sexta-feira passada, os ministros das Finanças europeus chegaram a acordo, no Luxemburgo, sobre as principais linhas de um orçamento para a zona euro. No entanto, o compromisso em torno das “características principais” de um instrumento orçamental para a competitividade e convergência na zona euro deixa ainda em aberto questões fundamentais, tais como a sua dimensão e financiamento.