O PS está a testar uma nova abordagem na Lei de Bases da Saúde e aproximou-se do PSD para tentar um acordo, depois de terem sido chumbadas as propostas sobre as parcerias público-privados (PPP) no setor e falhado o consenso à esquerda neste ponto da legislação.

O objetivo é tentar garantir a aprovação final global de uma nova lei com os votos dos sociais-democratas. O líder do PSD, Rui Rio, admitiu ontem que pode haver margem para um acordo. “Não vamos exigir tudo, porque isso não seria negociar de boa fé, vamos ver o que para nós é essencial, para lá das PPP”, afirmou. A informação sobre os contactos entre os partidos foi noticiada pela Renascença. O i confirmou que houve, pelo menos, uma abordagem para avaliar cenários de consenso.

Ora é aqui que existe o primeiro problema. O PSD quer usar a sua proposta para servir de base a uma negociação com o PS. Isso mesmo frisou o líder parlamentar social-democrata ao i. “O PSD tem um projeto-lei de Lei de Bases da Saúde e desde sempre manifestou disponibilidade para negociar. Essa disponibilidade mantém-se”, afirmou Fernando Negrão. “O ponto de partida para uma negociação com o PS são as nossas propostas”, afirmou mais tarde Rui Rio, que ontem admitiu encontro de vontades entre a versão do PSD e o texto do Governo.

Contudo, os sociais-democratas querem as parcerias público-privadas consagradas na nova lei de bases. Do lado dos socialistas, o ponto de partida será outro: um maior consenso possível a partir das propostas afinadas no grupo de trabalho.

Sem se referir a qualquer aproximação do PS ao PSD, a vice-presidente da bancada socialista Jamila Madeira limitou-se a dizer ao i que o seu partido “está e estará sempre disponível para todos os diálogos com todos aqueles que se revelem ser defensores do SNS. Temos a noção que esta lei de bases é muito melhor do que a atual e mantemos esta lógica de diálogo”.

Assim, até 2 de julho, altura em que o tema regressa à comissão de saúde, após as votações indiciárias do grupo de trabalho, o tempo é de “diálogo”. Mas, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou ontem que não interessa ao Governo socialista ter uma Lei de Bases da Saúde a “qualquer preço”. Apesar de não ser uma das protagonistas nas negociações parlamentares, a governante voltou a lembrar as balizas do tema que ditou a polémica à esquerda: o fim das PPPs na Saúde.

PCP e Bloco de Esquerda são contra e o PS apresentou uma solução blindada para acautelar o recurso aos privados na gestão das unidades hospitalares públicas: “apenas supletiva e temporariamente” através de um contrato de direito público. Ora, do lado do PSD defende-se que, sendo a gestão pública, o processo pode ser assegurado “por entidades privadas e de economia social, desde que estas revelem evidentes ganhos em saúde para os cidadãos e demonstrem ser economicamente vantajosas para o Estado”.

Nesta discussão há ainda uma peça fundamental, a do Presidente da República. O primeiro-ministro já deixou claro que não quer um conflito com Belém, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter dado a entender que poderia chumbar a lei caso as PPP fossem proibidas. Assim, a próxima semana será decisiva para saber de que forma será votada – e aprovada – a nova lei. Para já, Rui Rio já tem preparado o discurso contra eventuais críticas internas no PSD por dar a mão ao PS. Não há espaço para “birras partidárias” e o que vale é o “interesse nacional”.