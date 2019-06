A Maternidade Alfredo da Costa, o Hospital de Santa Maria, o São Francisco Xavier e o Amadora-Sintra vão ter de fechar as urgências de obstetrícia durante o verão por falta de médicos, avança o Público citando a administração de saúde.

Segundo o mesmo jornal, “a partir da última semana de julho e até ao final de setembro” as urgências destes quatro hospitais vão estar "fechadas num esquema de rotatividade".

De acordo com o Público, as férias de verão "vêm agravar o cenário e, perante a iminência do encerramento das urgências de obstetrícia destes quatro hospitais, o Ministério da Saúde, através da ARSLVT, tentou uma solução que tente pelo menos minorar os efeitos da falta de médicos".

Depois de uma reunião realizada nesta quarta-feira, a ARSLVT "propôs aos diretores de serviço dos quatro hospitais que seja feita uma escala para que o encerramento das urgências não aconteça em simultâneo", escreve o Público, avançando que "a proposta que ficou em cima da mesa foi a de dividir as semanas em blocos, em que cada um dos hospitais fecharia à vez, ficando os outros três abertos".