Um novo José Mourinho surgiu agora no cenário futebolístico. Se, durante vários anos - e até há bem pouco tempo -, o Special One rejeitava no futuro mais próximo abraçar um projeto numa seleção nacional, agora já abre os braços para um desafio do género.

"Quero experimentar novas competições e penso num Mundial ou Europeu. Já tenho há muito tempo o desejo de experimentar algo assim. E neste momento vejo-me mais numa seleção do que num novo clube", atirou, em entrevista à Eleven Sports. Questionado sobre a seleção portuguesa, Mourinho respondeu assim: "Se Portugal é a equipa ideal para mim? Não necessariamente".

Desempregado desde dezembro, quando foi afastado do comando técnico do Manchester United, José Mourinho referiu ainda que, mais do que ganhar troféus, pretende um projeto que o preencha. "Ganhar um quinto campeonato num país diferente, ou uma Champions num terceiro clube, são coisas que gostaria de fazer. Mas o que quero é estar feliz, não necessariamente ganhar. Quero um projeto que me convença", sentenciou.