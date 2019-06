Boris Johnson venceu esta quarta-feira a terceira ronda de votações para a liderança do partido dos Conservadores e está cada vez mais próximo de assumir o lugar de Theresa May.

Johnson reuniu 143 votos de um total de 313. Em segundo lugar ficou Jeremy Hunt, com 54 votos, menos de metade dos votos de Johnson. Michael Gove arrecadou 51 votos, Sajid Javid conseguiu 38 e Rory Stewart, 27.

O antigo Mayor de Londres utilizou a sua conta de Twitter para agradecer aos "amigos e colegas" pelo apoio e relembrou os seguidores que esta quarta-feira é marcada não só pela sua vitória como pelo seu aniversário.

Thank you once again to friends and colleagues for your support in the third ballot - especially on my birthday! We’ve come a long way but we have much further to go.



