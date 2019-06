Uma mulher de 36 anos foi detida, na terça-feira, por ter praticado o crime de roubo cometido com arma de fogo. De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), a suspeita, na madrugada de 16 de maio, “terá entrado num posto de abastecimento de combustível, no concelho de Vila Franca de Xira, obrigando a funcionária a entregar todo o dinheiro que se encontrava na caixa registadora”.

No decorrer da investigação realizada, concluiu-se que a arguida tem antecedentes criminais, já esteve sujeita à pena de prisão efetiva por crimes idênticos e foi presente, esta quarta-feira, a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

A PJ continuará as diligências com o objetivo de “apurar o envolvimento da arguida em situações similares”, como se pode ler no site oficial da organização.