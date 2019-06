César Peixoto é o novo treinador da Académica. O antigo internacional português, de 39 anos, sucede ao veterano João Alves, que no decorrer da última temporada substituiu Carlos Pinto, levando os estudantes ao quinto lugar da II Liga - terminou a 18 pontos dos lugares de subida.

O objetivo declarado volta a ser a promoção ao principal escalão, agora sob o comando de César Peixoto, que irá cumprir em Coimbra a segunda etapa do percurso como treinador - a primeira desde o início de uma temporada. O antigo jogador de FC Porto, Benfica ou Braga, entre outros, assumiu o comando técnico do Varzim em março, após a jornada 25, e conduziu o clube poveiro à permanência na II Liga, com quatro vitórias e dois empates em nove jogos.

A apresentação oficial de César Peixoto aos jornalistas irá decorrer na tarde desta quarta-feira, no auditório do Estádio Cidade de Coimbra, a partir das 17 horas, como se pode ler na nota emitida pelo clube conimbricense nas suas plataformas nas redes sociais.