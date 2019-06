Um indivíduo foi detido e apresentado ao juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial, no passado dia 7 de junho, por estar acusado dos crimes de pornografia de menores agravado, aliciamento de menores para fins sexuais, coação agravada e violação agravada.

De acordo com o site oficial da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, o homem conheceu a alegada vítima quando esta tinha 13 anos, através de um site que ambos frequentavam “passando, entretanto, a estabelecer contactos virtuais através de outras plataformas, nomeadamente o “Snapchat” e o “Whatsapp”, onde o arguido e ofendida remetiam mutuamente fotografias e vídeos das suas partes intimas”.

No entanto, o arguido ameaçou a menor, explicando que se esta não se encontrasse pessoalmente com ele, os conteúdos que esta lhe havia enviado seriam divulgados. Assim, em junho do ano passado, a menina encontrou-se com o homem no interior do prédio onde reside. Segundo o site da PGDL, foi obrigada a “manter relações sexuais de coito oral” com o suspeito.

O suposto criminoso ficou em prisão preventiva por se verificar os perigos de perturbação de decurso do inquérito e de continuação da atividade criminosa. A investigação foi liderada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra com a colaboração da Polícia Judiciária.