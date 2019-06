Um jovem, de 22 anos, morreu na madrugada desta quarta-feira esmagado pelo próprio carro em Abrunhosa do Mato, concelho de Mangualde.

De acordo com o site Notícias ao Minuto, que cita o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o acidente ocorreu quando a vítima estava a consertar o veículo na garagem dos avós.

Segundo o mesmo site, não se sabe a que horas ocorreu o incidente. Terá sido o pai do jovem a estranhar a sua ausência e a encontrar o jovem pelas 05h00.

Ao ver o filho por baixo do carro, o homem ainda ligou para o 112. No entanto, o óbito acabou por ser declarado no interior da garagem quando os meios de socorro chegaram.