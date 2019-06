O presidente norte-americano, Donald Trump anuncia esta terça-feira a sua recandidatura à Casa Branca num comício esgotado na Flórida, quatro anos depois da primeira candidatura, que o tornou presidente dos Estados Unidos.

É esperado que o anúncio seja feito à 00h00 (01h da manhã de quarta-feira, em Lisboa).

O anúncio da recandidatura de Donald Trump não é uma surpresa, visto já terem sido entregues os documentos oficiais à Comissão Federal de Eleições, logo no dia em que tomou posse, a 20 de Janeiro de 2017 e devido aos comentários passados feitos por Trump, onde mencionava atos que pretendia realizar enquanto presidente, anos depois do findar do seu primeiro mandato.

As próximas eleições americanas irão ocorrer em Novembro de 2020.