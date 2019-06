A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um homem de nacionalidade estrangeira pela prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção foi realizada no decorrer de uma investigação de combate ao tráfico de droga por via aérea.

Segundo comunicado da PJ a que o i teve acesso, foi apreendida na posse do suspeito “elevada quantidade de cocaína, que transportou, por via aérea, desde um país da América do Sul para Lisboa, na respetiva bagagem, dissimulada em artigos de vestuário”.

A PJ revela que, caso a droga chegasse aos círculos de distribuição, a cocaína apreendida seria suficiente para a composição de “pelo menos 54 mil doses individuais”.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação segue a cargo da Polícia Judiciária.