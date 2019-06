Gino López, um menino argentino de 10 anos, ficou órfão quando era bebé. A mãe, Emilse, morreu com leucemia e o pai abandonou-o pouco tempo depois. A criança saiu com Dora, avó pela qual foi criado, no último fim de semana e esqueceu-se do telemóvel no banco traseiro de um táxi. O problema? Vai muito além do valor do equipamento: López deseja recuperar as fotografias e vídeos guardados onde a protagonista era a sua progenitora, que perdeu a vida aos 22 anos.

O rapaz, que vive no bairro Renacimiento, em Córdoba, telefonou para a companhia de táxis mas outros passageiros tinham viajado no veículo e foi impossível encontrar o telemóvel. Para além disso, Gino e a avó tentaram contactar o dispositivo perdido mas estava desligado. Desesperado mas determinado a recuperar as memórias que lhe restam, gravou um vídeo com o auxílio da tia.

ATENCION CORDOBA!! Hable con Gino. Le regalaron un celu nuevo y pudo recuperar algunas fotos y vídeos que estaban en la nube pero aún no tiene su teléfono con todo el material de él. Por suerte está tranquilo. Sigamos buscando el celu de Gino. @andyferreyra pic.twitter.com/TzxAjXNXSH — SebasTempone (@SebasTempone) June 13, 2019

“Olá, sou o Gino López. Hoje esqueci-me do meu telemóvel num táxi. Lá, tinha guardadas fotos e vídeos da minha mãe que morreu quando eu era pequenino” explicou o argentino, acrescentando: “Não a quero perder, porque sinto a falta dela. Vejo os vídeos, oiço a voz dela e, assim, não a esqueço, nem à voz dela nem nada que se pareça” confessou num apelo comovente. Ao Noticias RTV, o menino adiantou que, todas as noites, reza pela mãe antes de ir dormir.

López não perde a esperança e oferece todas as suas poupanças a quem recuperar o telemóvel. “Espero que pessoas de bom coração o encontrem e mo devolvam. Dou o meu dinheiro como recompensa” comentou. De acordo com o La Vanguardia, o proprietário de uma loja local de produtos tecnológicos ofereceu um telemóvel à criança e prometeu fazer o mesmo a quem devolver o perdido ao menino.