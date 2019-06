O matricida confesso da Póvoa de Varzim desferiu sete facadas na mãe, num quadro de violência doméstica, segundo apurou o SOL no local.

As agressões eram recorrentes e a vítima, de 79 anos, já costumava fugir para casa da vizinhança, no Bloco D8 do Bairro Social Alberto Sampaio, na cidade da Póvoa de Varzim, quando o filho, de 49 anos, a maltratava e agredia.

O matricídio foi cometido entre as 20 e as 22 horas, tendo o indivíduo atacado a mãe, que estava acamada, com sete facadas.

Depois do crime, o matricida confesso, munido da arma do crime, uma faca de cozinha, entregou-se na Esquadra da PSP da Póvoa de Varzim, que por sua vez o entregou à Brigada de Homicídios da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária.

O arguido será presente nas próximas horas ao juiz de instrução criminal de Matosinhos, indiciado por um.crime de homicídio qualificado, incorrendo numa moldura penal entre 12 e 25 anos de prisão.