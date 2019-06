A GNR de Beja realizou uma operação, entre os dias 10 e 15 de junho, que resultou na detenção de um homem de 59 anos pela prática dos crimes de lenocínio, auxílio à imigração ilegal, detenção de arma proibida, fraude fiscal e branqueamento.

No decorrer das diligências foram cumpridos 12 mandados de busca, três buscas domiciliárias e nove não domiciliárias, uma a um escritório de contabilidade no Algarve, uma a um terreno em construção e ainda a sete veículos. A GNR revelou ainda que “foram identificadas 15 mulheres de várias nacionalidades, com idades compreendidas entre os 23 e os 50 anos.” Das mulheres identificadas três estavam em situação ilegal no país e como tal foram notificadas para abandonar o território nacional e, outras duas, por se encontrarem em situação irregular, foram notificadas para comparecer no SEF.

No total da operação foram apreendidos cerca de 10 mil euros em dinheiro; sete veículos; um sistema de videovigilância; uma espingarda pressão de ar; uma arma branca; diversas notas dos países África do Sul, Brasil, EUA e Roménia; 3 mil preservativos; 130 embalagens de gel lubrificantes e ainda diversos telemóveis e dispositivos móveis de armazenamento de dados.

Segundo a GNR não foi só este o material apreendido. Os militares também apreenderam “milhares de cartões de consumo e de publicidade alusiva ao local onde se praticavam os crimes, bom como talões de depósitos em contas bancárias, livros de facturação e de guias de transporte, bem como, talões de fecho de caixa”.

O homem detido já teria antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crimes e após ter sido presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Ourique ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.