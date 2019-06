Um homem assassinou a mãe à facada, em Vila do Conde, tendo-se entregue logo a seguir na PSP da Póvoa de Varzim.

O indivíduo esfaqueou até à morte a mãe, de 78 anos, durante a noite desta segunda-feira, numa residência da freguesia piscatória das Caxinas, em Vila do Conde, revelando que tinha morto a mãe com várias facadas.

A PSP encontrou o cadáver da septuagenária, no Bairro da Rua Alberto, situado na zona das Caxinas, tendo o óbito sido declarado no próprio local pelo INEM . O caso passou para a alçada da Brigada de Homicídios da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária.

O homem, que apresentava um discurso incoerente, encontrando-se bastante perturbado, foi conduzido pela PSP para uma unidade hospitalar.