A Câmara Municipal da Póvoa de Varzim vai demolir a atual praça de touros para criar um novo equipamento multiusos.

A obra, que deve começar ainda este ano, terá como objetivo receber eventos desportivos e culturais, feiras e conferências.

"Fizemos uma avaliação do edifício e as equipas de engenharia chegaram à conclusão de que a atual estrutura não tem o mínimo de condições para prosseguir. Tivemos que partir de um 'papel em branco', condicionados por aquilo que, para mim, é fundamental que é manter forma da estrutura", disse o presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, citado pela agência Lusa.

De acordo com o autarca, "do que existe no atual equipamento nada ficará a não ser a forma em anel", Aires Pereira disse ainda que intervenção vai contemplar também "um arranjo da área envolvente".

“Decidimos alargar um pouco o diâmetro para permitir outra capacidade de pessoas e um espaço interior maior. A capacidade das bancadas será de três mil pessoas, e no espaço da arena caberão mais mil. Será um espaço totalmente coberto mas ventilado de forma natural", referiu ainda.

De acordo com a agência Lusa, o concurso para a empreitada será aberto em julho e as obras terão um prazo de execução de 18 meses.

Recorde-se que a praça de touros da cidade foi inaugurada em junho de 1949 e está sob a alçada da autarquia desde 1983.

No ano passado, o município declarou-se antitouradas.