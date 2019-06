Já há sucessor para Luís Castro no Vitória de Guimarães: Ivo Vieira foi oficializado esta segunda-feira como novo técnico do emblema vitoriano, assumindo assim o posto desempenhado na temporada passada pelo agora treinador dos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

O treinador madeirense, de 43 anos, assinou por uma temporada com os vimaranenses, estando a apresentação oficial agendada para o meio-dia desta terça-feira no Estádio D. Afonso Henriques. Ivo Vieira, recorde-se, orientou o Moreirense na época agora finda, tendo guiado os cónegos à melhor classificação da sua história (sexto lugar, com os mesmos pontos do quinto... o Vitória de Guimarães).

Depois de uma carreira como jogador feita na íntegra no Nacional, Ivo Vieira começou como treinador também no clube da Choupana: passou quatro épocas como adjunto, duas a orientar os juniores e mais ano e meio na equipa principal. Mudou-se depois para o rival Marítimo, onde passou três anos (um e meio na equipa B e igual período como técnico da formação principal), orientando ainda Aves, Académica, Estoril e Moreirense.