Um terramoto com magnitude de 5.9 na escala de Ritcher atingiu uma zona num raio de 19 quilómetros na cidade de Chagning, no sul da China, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Apesar de não haver um registo imediato de danos ou ferimentos graves o USGS afirma que pode haver vítimas e danos significativos. A mesma fonte explicou ainda que foram sentidas réplicas com magnitude de 5,2 na mesma área.

Alguns vídeos partilhados nas redes sociais mostram o pânico vivido pela população

De acordo com o Strait Times, equipas de resgate chegaram ao epicentro - uma área rural - e já retiraram algumas pessoas dos escombros.