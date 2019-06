A GNR de Santarém deteve, no passado dia 15, três mulheres e um homem, com idades entre os 35 e os 56 anos, pela prática do crime de tráfico de droga nas localidades da Praia do Ribatejo e Entroncamento.

Segundo a GNR, a investigação que decorria há cerca de um ano e meio culminou no “cumprimento de quatro mandados de busca domiciliária e sete mandados de busca a uma arrecadação e a seis veículos”.

Nas diligências efetuadas pelos militares foram apreendidas 30 doses de cocaína, quatro plantas cannabis, uma balança de precisão, um veículo, seis telemóveis, dois cartuchos 9 mm, várias peças em ouro e ainda cerca de 3700 euros em dinheiro.

Os quatro detidos permanecem ainda nas instalações da GNR até serem presentes ao Tribunal Judicial de Santarém para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.