Foram detidos dois homens em Sintra, comarca de Lisboa Oeste, indiciados pelo crime de violência doméstica nos dias 7 e 13 de junho.

O alegado criminoso detido no início do mês encontra-se em prisão preventiva “por se verificar forte perigo de continuação da atividade criminosa”, como se pode ler no site oficial da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, na medida em que ficou provado que molestava física e psicologicamente a companheira, “fazendo-a recear pela sua vida e integridade física”. Sublinhe-se que o indivíduo já tinha sido sujeito, em janeiro, à medida de coação de de proibição de contactos com a ofendida através de pulseira eletrónica.

Por outro lado, o homem detido na última quinta-feira está indiciado de dois crimes de violência doméstica. Companheiro da vítima e pai dos dois filhos menores desta, está indiciado dos factos criminosos referidos anteriormente.

Os processos não se encontram em segredo de justiça. A investigação está a ser realizada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Sintra com o auxílio da PSP.