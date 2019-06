O MB WAY é uma plataforma multibanco que permite realizar transferências instantâneas, compras onlines e físicas, gerar cartões virtuais e levantar dinheiro através do telemóvel, tablet e computador. Tendo alcançado o marco de 1 milhão e 400 mil utilizadores em março, conta com a confiança de “17.7% dos residentes no continente com 15 e mais anos possuidores de conta bancária”, segundo o estudo Basef Banca da Marktest.

Em maio, o BCP noticiou que começaria a cobrar pelas transferências efetuadas garantindo uma isenção para clientes até 23 anos ou que tenham uma de cinco contas “especiais”, como os detentores de contas “cliente frequente”. Isto é, a partir de 17 de junho, os clientes BCP pagarão uma taxa de 0,52 cêntimos por uma transferência caso seja realizada via aplicação do banco e 1,248 euros caso seja processada pelo MB WAY.

Agora, o Millenium junta-se ao concorrente e cobra 0,50 cêntimos através da aplicação da entidade e 1,20 euros via MB WAY. É de realçar que, a estes valores, acresce o imposto de selo à taxa de 4%. Por outro lado, o Santander demonstra vontade de cobrar comissões por estas transferências, ainda que José António Álvarez, CEO do banco, tenha deixado claro que “os clientes mais jovens não irão pagar quaisquer transações”.

O Novo Banco poderá vir a aplicar o custo de 0,15 euros por cada transferência mas não há previsão para a implementação desta medida. O Activobank e a Caixa Geral de Depósitos apresentam, nos seus preçários, o valor de dois cêntimos de comissão para este serviço.