Dezenas de milhares de médicos estão em greve esta segunda-feira na Índia. A paragem afetará centenas de hospitais no país inteiro.

O setor pede melhores condições de trabalho e maior segurança nos hospitais, principalmente após um ataque na semana passada num hospital universitário no estado de Bengala Ocidental, que deixou três jovens médicos feridos depois de uma disputa com familiares de um paciente falecido.

A Associação Médica Indiana, instituição responsável pelo protesto, solicitou a retirada de todos os serviços não essenciais em todas as instituições de saúde no subcontinente. "A violência nos hospitais irá afetar o cuidado dos pacientes. Não só os pacientes a receber tratamento na instituições, mas também por consequências indiretas", lê-se no comunicado da Associação.

"Praticamente toda a fraternidade médica está em greve", disse o secretrário-geral honorário da Associação à Reuters. "A carga de trabalho é desumana", continuou.

A paralisação deverá decorrer até terça-feira de manhã.