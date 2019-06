Paulo Pombolo, antigo secretário para a Informação, substitui Boavida Neto depois de obter 90,11% dos votos dos 460 membros do Comité Central do MPLA, no congresso para eleger a composição do Bureau Político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) deste domingo.

A lista única de João Lourenço, atual Presidente angolano, que encabeçou a lista, conseguiu 427 dos 460, correspondentes a 93,23%. Foram registados 21 votos contra e quatro nulos.

João Lourenço abriu o Congresso a lamentar a ausência de José Eduardo dos Santos, anterior Presidente angolano e líder do MPLA durante 39 anos. João Lourenço chegou mesmo a afirmar que não era aceitável pôr as empresas estatais - como a Sonangol e a Sodiam - a “financiar negócios privados”.

O Presidente insistiu na necessidade de aumentar a produção interna, diversificar a economia e torná-la menos dependente do petróleo.