Cerca de 30 polícias estiveram este domingo de manhã em frente ao Centro Hospitalar Universitário de Coimbra para demonstrar apoio e solidariedade para com os dois militares da GNR que foram baleados.

Os militares ficaram feridos numa ação de fiscalização de trânsito que decorreu em Cernache, Coimbra. Os três ocupantes do carro colocaram-se em fuga depois de terem atingido os militares com uma arma de fogo.

A concentração foi convocada pelo Movimento Zero - criado nas redes sociais para abrir os olhos do Governo sobre a falta de condições em que as forças de autoridade trabalham.