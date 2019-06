A Lusiaves decidiu investir 18 milhões de euros na criação de três unidades avícolas nos concelhos de Oleiros e Góis, afetados pelos grandes incêndios que deflagram em 2017 em Pedrógão Grande.

A confirmação foi dada pelo grupo à agência Lusa.

Em agosto de 2017, a Lusiaves tinha anunciado a que iria investir 64 milhões de euros em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, com a intenção de criar 300 postos de trabalho em unidades de produção de ovos e aves. Dois anos depois dos incêndios, a empresa disse à agência Lusa que ainda "não foi possível identificar terrenos livres de condicionantes, nem terrenos que os proprietários estivessem interessados a vender", investindo agora em Góis e Oleiros, muito perto de Pedrógão Grande.

O grupo refere ainda que está "disponível para avaliar novas possibilidades de investimento no interior do país e tem estado em conversações, analisando algumas possibilidades noutros municípios, mas, até ao momento, nenhum deles com desenvolvimentos relevantes".