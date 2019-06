Os ministros da Energia e do Meio Ambiente do G20 chegaram a acordo e decidiram criar uma estrutura internacional para sensibilizar as populações para a necessidade de reduzir a quantidade de plástico no oceano.

Este “é um assunto que requer uma ação urgente tendo em conta o seu impacto negativo nos ecossistemas marinhos […] e, potencialmente, na saúde humana”, referiram os decisores políticos, numa declaração conjunta no final da reunião de dois dias, que decorreu em Karuizawa, no Japão.

Um relatório da ONU divulgado no passado já tinha alertado para o facto de serem produzidas anualmente mais de 400 milhões de toneladas de plástico em todo o mundo. Destes, apenas 9% dos resíduos são reciclados. O estudo mostra ainda que, todos os anos, cerca de 13 milhões de sacos de plástico vão parar aos oceanos. "Se os padrões de consumo e gestão de resíduos continuarem, até 2050 haverá cerca de 12.000 milhões de sacos de plástico em aterros e no meio ambiente", refere o relatório, que tem como base casos de 60 países.