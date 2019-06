Mário Nogueira, reeleito este sábado secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof) com 97,35% dos votos, encerrou o congresso, em Lisboa, com críticas a Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de garantir que os professores não vão abdicar do tempo de serviço congelado, Mário Nogueira, citado pela agência Lusa, considerou que as declarações do Presidente da República, em Portalegre, na última semana “foram uma vergonha”.

O secretário-geral da Fenprof adiantou que tinha convidado Marcelo para o congresso, que inicialmente disse que oportunamente responderia. No entanto, "a última coisa que o ouvimos dizer em Portalegre, há dias, foi que 9.4.2 para número de telefone ainda faltavam alguns dígitos”, disse Mário Nogueira.

Recorde-se que os professores reivindicam a contagem de nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado.

"Este Presidente não é Presidente de todos os portugueses. É uma vergonha o que ele disse sobre os professores e que isso fique registado", considerou.