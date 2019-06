Quintino Aires criticou, na última quinta-feira, o programa de humor 'Donos Disto Tudo', da RTP1.

"Quando aqueles energúmenos que faziam o 'Donos Disto Tudo' faziam o meu boneco, dos meus 10 ou 20 tiques que eu tenho, aquilo que eles queriam sempre marcar era de maricas", começou por referir o psicólogo durante uma conversa no programa “Você na TV”, na TVI.

"Felizmente, a RTP já acabou com essa porcaria. Nojentos. Só não os pus em tribunal porque tive uma conversa com a Ana Bola e senti muito carinho por uma coisa que ela me contou, da relação dela com a mãe dela. Senti um carinho tão grande que me inibiu, porque senão tinha avançado", acrescentou.

“São todos muito livres, muito livres, mas depois são uns homofóbicos, preconceituosos", defendeu ainda.

Ana Bola, uma das atrizes que compunha o elenco do programa de humor, acabou por reagir às declarações de Quintino Aires no Facebook.

"Olha! Há sempre uma primeira vez. Já me chamaram muita coisa. Energúmena é a primeira vez em 250 anos de carreira. Mas lendo atentamente o texto do Dr. Quintino, até fui poupada. Menos mal", escreveu.