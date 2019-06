Luís Montenegro vai estudar num programa de gestão avançada para executivos em Fontainebleau, em França, avança o Expresso.

Em declarações ao mesmo jornal, o antigo líder parlamentar do PSD revelou que vai participar no curso de liderança, que faz parte do programa “Advanced Management Programme”, que é promovido pelo Instituto Europeu para Administração de Empresas. O objetivo é qualificar-se “mais para o futuro, em todas as suas dimensões”.

Segundo o Expresso, fontes próximas de Luís Montenegro acreditam que tudo se trata de uma estratégia para voltar a desafiar Rui Rio e chegar à liderança do PSD.

Montenegro começa a estudar liderança já no próximo mês, mas até então manteve o curso em segredo.

“É a demonstração de que ele se afastou propositadamente do espaço público para se preparar para líder do PSD e primeiro-ministro”, referiu fonte, citada pelo Expresso.