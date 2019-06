O Brasil entrou com o pé direito na "sua" Copa América, competição que já não vence desde 2007. A seleção canarinha bateu a Bolívia por claros 3-0 no jogo inaugural da prova, disputado em São Paulo, com bis de Coutinho, médio do Barcelona, e outro golo de Everton, avançado do Grémio.

Depois de uma primeira parte sem grande história, com uma Bolívia muito fechada lá atrás e sem apresentar quaisquer argumentos a nível ofensivo, o escrete chegou ao primeiro golo aos 50 minutos, através de uma grande penalidade assinalada com recurso ao VAR. Coutinho não tremeu e fez o 1-0. Apenas três minutos depois, o mesmo jogador ampliou a vantagem, agora de cabeça após cruzamento perfeito de Roberto Firmino.

A cinco minutos dos 90, o recém-entrado Everton viria a fechar as contas com um belíssimo remate à entrada da área. Éder Militão, já contratado pelo Real Madrid mas ainda em representação do FC Porto nesta prova, não saiu do banco. O Brasil volta a jogar na terça-feira, contra a Venezuela de Osorio (Vitória de Guimarães) e Murillo (Tondela), que abre a sua participação na noite deste sábado frente ao Peru. Pouco depois joga-se o embate inaugural do Grupo B, entre a Argentina e a Colômbia, orientada pelo português Carlos Queiroz, num duelo que poderá opor dois jogadores do Sporting: Acuña e Borja.