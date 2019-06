Um jovem, de 17 anos, foi atropelado, esta sexta-feira, por uma composição do metro na estação da Senhora da Hora, em Matosinhos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, citada pelo site Notícias ao Minutos, o jovem foi transportado para o Hospital São João com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado pelas 17h28.

Segundo o mesmo site, a circulação foi normalizada de imediato.