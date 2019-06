O Paris Saint-Germain anunciou em comunicado, esta sexta-feira, a saída de Antero Henrique. Através das redes sociais, Kylian Mbappé deixou uma mensagem ao dirigente português.

"Obrigado mister, por tudo o que fez por mim aqui", escreveu o futebolista na legenda de uma imagem partilhada no Twitter, onde surge ao lado do português.

Recode-se que esta sexta-feira, o campeão francês anunciou a saída de Antero Henrique numa decisão tomada por "mútuo acordo".

O antigo administrador da SAD do FC Porto, de 51 anos, estava em Paris desde junho de 2017, tendo atuado em estreita colaboração com o presidente, Nasser Al-Khelaifi, e os treinadores Unai Emery, primeiro, e Thomas Tuchel, depois. De acordo com a imprensa francesa, terão sido divergências com o técnico alemão (que renovou contrato há poucas semanas) a estar na origem da saída.

Entretanto, o PSG anunciou já o nome do sucessor de Antero Henrique: o brasileiro Leonardo, que já tinha desempenhado esta função no clube parisiense entre 2011 e 2013 e que há poucas semanas deixou o mesmo cargo no AC Milan.