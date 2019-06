A GNR do Porto deteve, no passado dia 12, dois homens, de 44 e 54 anos, por crimes de violência doméstica, nos concelhos de Póvoa do Varzim e Tropa, respetivamente.

Na sequência de uma investigação de um caso de violência doméstica, as autoridades detiveram um homem de 44 anos, já com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime. Segundo a GNR, “o suspeito recorria a injúrias, ameaças e agressões físicas à vítima, sua esposa de 43 anos, perante a presença da filha menor de ambos”.

No mesmo dia a GNR deteve também um outro homem, de 54 anos, pela prática do mesmo crime. O detido também teria antecedentes e já tinha “sido condenado a uma pena de prisão com pena suspensa de três anos, estando o prazo dessa medida de coação ainda em vigor.”

Os dois detidos foram ontem presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, tendo sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência e proibição de contacto com a vítima com recurso a pulseira eletrónica a ambos os arguidos.