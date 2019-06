O uso do plástico é, atualmente, um tema muito abordado e debatido. Desta forma, alunos do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, decidiram criar uma aplicação informática de forma a promover “o consumo sustentável e prevenir que o plástico vá para os oceanos, ao incentivar os consumidores a fazer as escolhas certas”, afirmou Gil Coelho, aluno do 3º ano da licenciatura de Engenharia Aeroespacial, citado pela agência Lusa.

O objetivo desta aplicação passa por consciencializar a população para os problemas ambientais com que a sociedade se debate atualmente e alertar para a necessidade de reduzir os valores de plástico usado por cada pessoa.

A aplicação informática tem por base uma moeda virtual, os oceanos, e pretende “ter um número de moedas virtuais atribuídas a cada produto. Ou seja, o objetivo é que haja um número de moedas virtuais atribuídas a cada produto. Por exemplo, uma escova de dentes de plástico pode atribuir zero oceanos, porque não é uma compra sustentável, mas uma escova de bambu já pode atribuir sete oceanos”, afirmou o aluno.

Ao utilizar a aplicação, as pessoas vão obter informações como “quantos oceanos já colecionou ao longo do último mês”, quantos quilogramas de plástico já poupou ou até a quantidade de animais marinhos que já salvou graças à utilização da aplicação.

Este projeto, organizado pela Globel Compact das Nações Unidas e pelo CEiia, venceu a Maratona Tecnológica Nacional, em Carcavelos, Lisboa.