“Peço desculpa por termos feito um debate no meio da sua conferência de imprensa”, ironizou Pedro Filipe Soares sobre a ausência parcial de Assunção Cristas durante o debate sobre as taxas moderadoras, que ocorreu hoje na Assembleia da República.

Para o deputado bloquista a atuação da líder do CDS demonstra que as taxas moderadoras na saúde "não contam e não interessam" ao partido centrista. No início do debate, Moisés Ferreira também criticou a ausência de Assunção Cristas.

A líder do CDS marcou uma conferência de imprensa que coincidiu com a reunião do plenário parlamentar esta manhã. Ao lado de Adolfo Mesquita Nunes, Cristas falou sobre as cinco medidas que constam no programa eleitoral do partido e que têm como objectivo travar "os abusos do fisco" nas penhoras aos contribuintes.