Segundo o piloto transmontano, que se tem destacado igualmente no associativismo e nas iniciativas promocionais de montanha, mas ainda de outras modalidades automobilísticas, já para este fim de semana, na quinta edição da Rampa de Santa Marta, que decorrerá em plenas paisagens durienses, naquela que é uma das suas competições preferidas, “quer pelo modo como somos recebidos, quer pelo traçado que é desafiante, espetacular e que exige muito dos pilotos”, conforme salientou ao Sol o piloto da Bom Piso Racing Team.

A pensar já na vitória na Divisão 3, Joaquim Teixeira espera que “o problema de falta de potência que afetou o Seat Leon, durante a corrida do Campeonato Open de Velocidade, que decorreu em Braga, fique completamente resolvido, “pois só assim poderei lutar pelos objetivos traçados, mas porque a equipa da Martins Speed fez um excelente trabalho de preparação, eu vou assim competir para Santa Marta de Penaguião com toda a confiança”.

Joaquim Teixeira confidenciou “pretender bater o meu recorde do traçado de Santa Marta, que estabeleci em 2018”, mas, no entanto, não descura ter “necessidade de algum cuidado com a mecânica, pois o Seat Leon vai fazer quatro provas, nas próximas cinco semanas, entre montanha e velocidade e um eventual problema grave em qualquer destas corridas, deitaria tudo a perder, por manifesta falta de tempo, para grandes intervenções no carro”.