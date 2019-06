O Parlamento aprovou esta sexta-feira o projecto de lei do PAN para acabar com as beatas de cigarro no chão.

O diploma, que proíbe o descarte de beatas para a via pública, prevê coimas a partir dos 500 euros para particulares e 9 mil para as empresas, a colocação de mais cinzeiros em locais públicos e a promoção de acções de sensibilização sobre esta matéria por parte do Governo.

“Uma beata de cigarro contém não só todas as substâncias químicas utilizadas no cultivo do tabaco, entre as quais herbicidas e pesticidas, como armazena ainda todas as substâncias cancerígenas decorrentes da queima do cigarro: alcatrão, nicotina, arsénio, monóxido de carbono, cianeto de hidrogénio, benzeno ou acetona”, lê-se no projeto de lei apresentado pelo PAN.

O documento mereceu os votos favoráveis do PS, PAN, BE e PEV. O CDS votou contra e abteve-se a bancada do PSD, PCP e cinco deputados do CDS, incluindo Assunção Cristas.