A “Operação Absender” liderada pela GNR desmantelou, no passado dia 12, um circuito de distribuição e venda de produtos de tabaco em diversos pontos do país, entre os quais Lisboa, Porto e Setúbal. Da operação resultou a apreensão de vários tipos de material com um valor estimado de 45 mil euros.

A investigação dos militares “visou o combate à comercialização, distribuição e venda ao público de produtos de tabaco produzidos e comercializados à margem da dos normativos legais.”, revelou num comunicado a GNR. Durante as diligências foram realizadas 14 buscas domiciliárias e quatro buscas a garagens.

As autoridades destacam ainda que a operação contou com o apoio da Europol e das autoridades alemãs. Foram realizadas buscas a um armazém e a um estabelecimento comercial na Alemanha, “ a um operador suspeito de efetuar remessas de grandes quantidades de produtos de tabaco para Portugal, sem o cumprimento de qualquer obrigação declarativa e contributiva”.

A operação resultou ainda na detenção de um homem de 55 anos por suspeita da prática do crime de introdução fraudulenta no consumo, na constituição de 10 arguidos e na apreensão de 185 quilos de folha de tabaco e de tabaco de corte fino e ainda de 2120 cigarros manufacturados e 12 máquinas de corte e embalamento.