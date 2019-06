O italiano detido no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por gritar que havia uma bomba dentro do avião onde seguia, foi ouvido no Tribunal da Maia e condenado a dois anos de pena suspensa. Segundo a PSP, o jovem de 26 anos vai ter ainda de pagar as “custas processuais”.

O incidente ocorreu esta terça-feira, depois de o passageiro se ter desentendido com a tripulação e ter dito que havia uma bomba dentro do avião. De imediato o homem foi levado pela PSP para interrogatório.