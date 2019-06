O ex-ministro do Ambiente de Passos Coelho, Jorge Moreira da Silva, admite avançar com uma candidatura para disputar a presidência do PSD.

Em entrevista à RTP3, Moreira da Silva teceu duras críticas à liderança do partido frisando que o PSD deve “mudar de trajetória” antes das legislativas sendo necessário um “refrescamento”.

Para o ex-governante, Rui Rio devia ter saído depois “do desastre” das europeias.

“Face aos resultados, que são dececionantes, e que traduzem um desastre eleitoral para o PSD, o normal teria sido que o líder tivesse criado as condições para um refrescamento da proposta política do partido a tempo das legislativas”, destacou Moreira da Silva.