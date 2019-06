Um incêndio nas instalações da empresa de calçado Celita, na Rua Cidade de Guimarães, da freguesia de São Torcato, foi esta manhã combatido pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães, depois do ataque inicial pelos próprios operários da unidade fabril.

Segundo o jornal online Guimarães Digital, o alerta aos bombeiros foi dado ao princípio da manhã e houve intervenção de duas ambulâncias e um carro de combate a incêndios.

As chamas foram prontamente extintas por um grupo de funcionários da empresa, tendo sido secundados pelos Bombeiros Voluntários de Guimarães, que assistiram uma mulher de 47 anos com queimaduras e teve de ser transportada para o Hospital de Nossa Senhora da Oliveira, enquanto duas outras trabalhadoras, com 47 e 54 anos, tiveram também de receber assistência, mas por inalação de fumo.

Desconhecem-se as causas do incêndio e os prejuízos provocados e no local esteve a GNR de São Torcato, que tomou conta da ocorrência.