O concelho de Braga duplicou exportações em cinco anos, o que segundo o presidente da autarquia, Ricardo Rio, “deve-se ao talento, inovação e investigação”, constituindo-se “os motores do crescimento económico de Braga”, como revelou o autarca social-democrata.

A nível das exportações, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, referentes a 2018, Braga manteve o crescimento, subindo até um lugar no ranking das exportações, passando agora a ser o sexto concelho mais exportador com um volume de exportações a atingir os 1.600 milhões de euros, representando crescimento de 105% face ao ano 2013.

Nos mesmos dados do INE, considerando os valores reais das exportações apenas a partir de Braga, o concelho ocupa o terceiro lugar, apenas superada por Lisboa e Palmela, tendo Ricardo Rio salientado “haver uma empresa localizada no concelho de Braga que exporta mais de 500 milhões de euros, que tem sede em Lisboa, pelo que em termos do impacto real na economia, Braga exporta mais de dois mil milhões de euros e consolida assim a sua posição como o terceiro maior município exportador do país”, explicou o autarca do Partido Social Democrata, atribuindo por essa razão o mérito que considerou “resultados extraordinários ao dinamismo dos empresários e empresas instaladas no nosso concelho”.

Ricardo Rio lembrou que “a InvestBraga já atingiu as metas que estavam estabelecidas para 2020, tendo já ultrapassado os 359 milhões de investimento previstos no concelho, assim como a criação de 2.500 novos postos de trabalho.

Indicadores como o reconhecimento internacional de Braga, com a distinção de segundo melhor destino europeu atribuído pelo ‘European Best Destiantion 2019’, e a terceira posição nacional nas dimensões Negócios e Viver, no City Brand Ranking, pela Bloom Consulting, mostram que Braga é um concelho “com uma dinâmica extraordinária”.

Dinamização económica de Braga

A InvestBraga assinalou cinco anos de actividade e no Fórum Económico, o presidente da Câmara de Braga e da InvestBraga, Ricardo Rio, destacou “o papel determinante desta agência municipal a atrair investimento, apoio ao empreendedorismo e na dinamização económica de Braga”.

Durante o evento, a InvestBraga apresentou a atualização do Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico para o período de 2014-2026, “demonstrando as vantagens competitivas de Braga”, segundo Ricardo Rio, que apontou “o talento e a criatividade, a inovação e a investigação, assim como o empreendedorismo e as infraestruturas, como “elementos essenciais ao desenvolvimento sustentado, assumindo-se nos últimos anos, como motores do crescimento económico de Braga”.

Ricardo Rio destacou a importância do renovado Altice Forum Braga, que “com as suas valências permitiu a realização de diversos eventos diferenciadores no contexto nacional e internacional”.

Também o Espaço do Investidor mereceu destaque do autarca, com Ricardo Rio a avançar que, desde 2015, este serviço prestou apoio a 490 novos investimentos no Concelho, 116 de origem internacional e 374 de origem local e nacional.

Já no que diz respeito ao empreendedorismo, a InvestBraga, através da Startup Braga, apoiou, desde 2014, 135 startups na sua comunidade, que geraram mais de 600 postos de trabalho.

No total, foram apoiados mais de 390 empreendedores e as Startups que fazem parte da comunidade da InvestBraga captaram um total de 40.2 milhões de euros de financiamento em capital de risco e business angels.

Altice Forum Braga aposta ganha

O Altice Forum Braga tem sido o equipamento que mais tem contribuído para a dinâmica que actualmente se vive no concelho e após a requalificação do espaço, agora adequado às novas exigências e com novas valências que permite a capacidade para atrair eventos de excelência, o novo espaço já acolheu mais de 200 eventos apenas entre maio de 2018 e o mesmo mês deste ano.

A segunda maior sala de espetáculos do país já recebeu mais de 400 mil visitantes e atingiu um crescimento notável no volume de negócios. Em 2018 o Altice Forum Braga registou um valor superior a 1,5 milhões de euros e a perspetiva é que em 2019 esse número ultrapasse os dois milhões e meio.

“Estes dados provam que estávamos certos ao assumirmos a requalificação do antigo Parque de Exposições como uma prioridade na atuação do Executivo Municipal e agora temos capacidade para atrair eventos que no passado não era possível realizar em Braga”, salientou Ricardo Rio, durante o balanço dos cinco anos de actividade da Agência para a Dinamização Económica do Concelho (InvestBraga).

As perspetivas de crescimento continuam “a ser as mais animadoras”, com Ricardo Rio a adiantar que até ao final de 2019, a InvestBraga espera duplicar estes números, porque desde feiras e exposições, congressos, concertos, a eventos desportivos, o Altice Forum Braga assume-se cada vez mais como um espaço de referência na Península Ibérica.

Durante este evento, a Cidade de Braga recebeu o prémio de segundo Melhor Destino Europeu para visitar em 2019, cuja votação teve lugar no passado mês de fevereiro e este prémio foi entregue por Maximilien Lejeune, CEO do European Best Destinations.

Segundo Ricardo Rio, o prémio “é a prova inquestionável da afirmação internacional da marca Braga”, “resultado que enche de orgulho todos os bracarenses e que terá reflexos positivos no turismo e na economia local durante os próximos anos”.

A distinção de segundo ‘Best European Destination’ faz com que Braga esteja presente nas mais reputadas publicações na área do Turismo de todo o mundo, fazendo da cidade um destino cada vez mais obrigatório para milhões de viajantes.

Recorde-se que Braga era o único destino nacional nomeado para receber esta distinção em 2019, um dado que acaba por confirmar o crescimento da marca Braga e a qualificação da oferta turística disponibilizada pela cidade.