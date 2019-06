A PSP de Viana do castelo deteve um homem por tráfico de drogas duras em Viana do Castelo, capital do Alto Minho.

O detido, de 49 anos de idade, desempregado, residente no centro histórico da cidade de Viana do castelo, foi apanhado com 240 doses individuais de heroína e 44 de cocaína, a par de 110 euros e uma balança de precisão, entre outros objetos relacionados com tráfico de droga, durante uma busca domiciliária.

Segundo o Comando Distrital de Viana do Castelo da Polícia de Segurança Pública, este suspeito será hoje apresentado ao juiz de instrução criminal para ser submetido a primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas coativas, após uma investigação criminal de cerca de três meses, tutelada pelo DIAP do Ministério Público.