O funeral do histórico comunista Ruben de Carvalho vai decorrer no domingo em Lisboa.

Mas as cerimónias fúnebres vão ter início no sábado, com o corpo em câmara ardente nos Paços do Concelho a partir das 17h30.

No dia seguinte, pelas 15 horas, o corpo será encaminhado para o Cemitério do Alto de São João, onde será cremado.

Ruben de Carvalho morreu na passada terça-feira, vítima de doença prolongada.