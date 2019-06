Com o tradicional desfile das Marchas e os festejos dos Santos Populares o trânsito vai estar condicionado esta quarta e quinta-feira em Lisboa.

Os condicionamentos começaram pelas 14h00 no eixo central da Avenida da Liberdade, entre a Rua Herculano e o Largo da Anunciada. De acordo com um comunicado da Câmara Municipal de Lisboa, a circulação foi encerrada no troço entre a Rua Alexandre Herculano e os Restauradores (junto ao teatro D. Maria II), mantendo-se a circulação nas laterais e nos atravessamentos da avenida. O acesso ao Rossio apenas poderá ser efetuado por transportes públicos.

Também a partir das 18h30, a circulação foi interrompida na Avenida da Liberdade a partir do Marquês de Pombal e nos Restauradores. O acesso ao Marquês de Pombal fica restrito a transportes públicos e nas laterais da Avenida da Liberdade apenas poderão circular veículos prioritários e acessos a garagens, hotéis e parques de estacionamento.

“Face à concentração dos marchantes, também a Rua Duque de Palmela e a Rua Braancamp estarão condicionadas à circulação. A partir das 21h00 a interrupção da circulação estende-se ao Rossio, exceto para os autocarros da Carris enquanto for possível. O acesso ao túnel do Marquês de Pombal na Rotunda será encerrado, mantendo-se em funcionamento os restantes acessos”, informa ainda a autarquia.

De acordo com a informação a que o SOL teve acesso, ocorreram ainda cortes de última hora. Segundo a PSP, o trânsito foi cortado na Avenida Mouzinho de Albuquerque, no viaduto de Santa Apolónia, na Avenida Carlos Primeiro, na Avenida Marechal Gomes da Costa e na Ribeira das Naus.

A reabertura da circulação deve ocorrer a partir das 08h00 do dia 13 de junho, caso estejam reunidas todas as condições de segurança.