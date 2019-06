Os CTT - Correios de Portugal vão interromper o processo de encerramento de lojas em mais de 15 concelhos. O anúncio foi feito ontem por João Bento, novo presidente do concelho de administração da empresa, durante uma audição no Parlamento. João Bento prometeu ainda a reabertura de outras lojas CTT nos concelhos em que foram encerradas, durante “as próximas semanas”.

“Havia um conjunto de lojas para fechar cuja viabilidade económica era inexistente. A minha primeira prioridade é a proximidade aos clientes. Interrompemos o processo de fecho de lojas. Não vai haver mais encerramento de lojas”, prometeu, relembrando que, atualmente, existem 33 concelhos sem lojas CTT.

Quanto à estrutura de capital que está na empresa, João Bento garantiu que é-lhe “indiferente”. “É ao Parlamento que cabe tomar essa decisão”, sobre o facto de o Estado voltar a ter uma participação qualificada e o consequente controlo da empresa, que foi privatizada em 2014.

No que diz respeito à relação dos CTT com a ANACOM, o novo presidente do concelho de administração garantiu querer reconduzir essa relação a “um patamar de maior naturalidade”. Recorde-se que o presidente da ANACOM defendeu recentemente que seria “desejável que o contrato de concessão tivesse acautelado dimensões que permitissem ao regulador ter uma intervenção mais eficaz”.