Foram constituídos cinco arguidos no âmbito da operação Rota Final. A Procuradoria-geral Distrital de Coimbra (PGDC) começou por avançar que seriam quatro os arguidos. No entanto, fonte da investigação, citada pelo jornal Público, dá conta de cinco arguidos.

“No âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP Distrital de Coimbra e investigado pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, realizam-se buscas e outras diligências de prova em vários locais do território nacional. No decurso desta operação, foram, até agora, constituídos 4 arguidos, entre ex-autarcas, funcionários de autarquias e de uma empresa de transportes”, lê-se na nota da PGDC.

Recorde-se que a Polícia Judiciária realizou buscas em 18 autarquias do país nesta quarta-feira, sendo que se suspeita de diversas irregularidades na adjudicação de serviços a várias holdings do grupo empresarial francês Transdev, cuja atividade económica não se centra apenas em território nacional.

"A investigação visa esclarecer os termos em que o Grupo Transdev obteve contratos e compensações financeiras com autarquias das zonas Norte e Centro do país”, acrescenta a PGDC.

De acordo com a mesma nota, em causa estão indícios de tráfico de influência, participação económica e corrupção, entre outros crimes.