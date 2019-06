Portugal foi considerado o 3.º país mais pacífico do mundo, de acordo com o 13.º relatório anual do Índice Global de Paz (GPI), levado a cabo pelo Instituto Economia e Paz.

A Europa continua a ser a região mais pacífica do mundo, sendo que 22 dos 36 países europeus registaram melhorias comparativamente ao ano anterior. A Islândia continua a ser o país mais pacífico do mundo, seguido da Nova Zelândia.

Depois de Portugal, segue-se a Áustria, Dinamarca e Canadá.

Já a Alemanha surge na 22.ª posição, a Espanha no 32.º lugar e a França, por exemplo, em 60.º lugar.

Quanto aos países menos pacíficos, o Afeganistão foi considerado o país menos pacífico do mundo e substituiu a Síria. Destacam-se ainda nos últimos lugares do ranking o Iraque , o Iémen e o Sudão do Sul.

O Instituto Economia e Paz revela ainda que o nível médio de paz global melhorou, ligeiramente, pela primeira vez em cinco anos.

O relatório em questão classifica 163 países – o que representa 99,7% da população mundial - e baseia-se em 23 indicadores qualitativos e quantitativos de paz.

Consulte aqui o relatório de 2019.