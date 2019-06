Péssimas notícias para os amantes do ciclismo: Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França, sofreu um acidente grave nesta quarta-feira, no reconhecimento da quarta etapa do Critério do Dauphiné, e vai falhar a 106.ª edição do Tour, que tem o seu início agendado para o próximo dia 6 de julho.

De acordo com a imprensa gaulesa, o ciclista britânico sofreu uma fratura no fémur depois de embater contra um muro, numa altura em que seguia no oitavo lugar da prova que serve de antecâmara à Volta a França. O próprio líder da Ineos, Dave Brailsford, assumiu que o acidente foi "sério" e que Froome não estará em condições de participar no Tour.

É um rude golpe para a equipa britânica e principalmente para o ciclista de 34 anos, que perseguia o objetivo de conquistar a prova pela quinta vez, depois dos triunfos em 2013, 2015, 2016 e 2017. No ano passado, Froome terminou em terceiro, dois lugares atrás do colega de equipa e compatriota Geraint Thomas.